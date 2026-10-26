العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة

أكد الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن موافقة 571 نائبًا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عنها، تعكس أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال أحمد العطيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على أسس راسخة من التعاون الاستراتيجي وتطابق المصالح، مشيرًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، في ظل ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة.

حماية مقدرات الدول

وأشار إلى أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على دعم السلام والاستقرار، ولا تجعل من القوة وسيلة لشن الحروب، بل تعتبرها أداة لحماية الأمن وصون السيادة والتصدي لأي تهديدات محتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على السلام يتطلب الاستعداد والقدرة على حماية مقدرات الدول.