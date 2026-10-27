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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة هاني شاكر: رفض تقديم سيرته الذاتية في عمل فني وأنا أرفض أيضًا بعد رحيله

أرملة هاني شاكر: رفض تقديم سيرته الذاتية في عمل فني وأنا أرفض أيضًا بعد رحيله
أرملة هاني شاكر: رفض تقديم سيرته الذاتية في عمل فني وأنا أرفض أيضًا بعد رحيله
شيماء جمال

قالت السيدة نهلة حرم الفنان الكبير الراحل هاني شاكر: إنني أعيش في منزل جديد مع هاني شاكر قبل وفاة هاني شاكر وما قيل شائعات أننا بعنا منزل هاني شاكر وهذا لم يحدث، وأعتقد أن كلامهم من شدة حبهم لهاني شاكر.


وعن أحفاد هاني شاكر وهم كانوا روحه، أجابت خلال أول حوار لها عبر برنامج “واحد من الناس”: كلنا نعيش في حالة حزن كبيرة ومازلت أعيش حالة حب كبيرة من الناس لهاني شاكر موجهة الشكر لهم وكان نفسي هاني يعيش بيننا ويشعر بهذا الحب الكبير.
ووجهت رسالة لهاني شاكر بعد رحيله: "إنك يا هاني فارق معنا قوي وأعيش في وحدة كبيرة وفراقه صعب وهاني شاكر كان دنيا كاملة بروحه وحياته وأخلاقه وطيبته ونسيانه صعب أكيد، والحمد لله ونتمنى من ربنا يرحمه ويحسن خاتمتنا جميعًا".
وعن ابنه شريف أجابت: هو سندي بعد رحيل هاني شاكر وأيضًا كان زوج ابنته الراحلة دينا كان موجودًا وهاني شاكر إنسان استثنائي قبل أن يكون فنانًا، وربنا يعوضنا عنه خير، وهاني شاكر في أكثر من برنامج كان يقول أنا حاسس الموت قريب مني على الرغم من أنه لم يكن مريضًا، وكان بيقول حاسس إني هموت وهتروح للناس اللي وحشاني في إشارة إلى ابنته دينا، وبالفعل تم دفنه مع ابنته الراحلة دينا، وعندما تم شراء المقبرة توفت بنته وكان يقول وقتها أنا اشتريتها وبنتي أول من تموت وتنزل به.

وعرض البرنامج لقطات أرشيفية لحديث الراحل الكبير هاني شاكر، وأنه يقول إن رحيل ابنته كان صدمة كبيرة وأن حزنه على فراق ابنته سيظل معه ورجوعه للغناء كان بسبب حالة الحب والدعم من الجمهور له وإصراره على رجوعه، وأن هاني شاكر كل ما تمناه في حياته أن أترك سيرة طيبة وأن الناس يتكلموا عليا بالخير وبالفعل الجميع يتحدثون عنه بكل الخير.

ولو عُرض من أي فنان أن يقدم سيرته الذاتية والفنية  في عمل فني اجابت لن أوافق لأن هاني شاكر رفض ذلك وهو عايش.
وهاني غنى لي عددًا من الأغاني ومنها أغنية "كتبتلي السنين" وأغنية "معاك"، وأن الأغنية لما بيسألوه تهديها لزوجتك نهلة كان يقول هو أنتي لسه بتسألي.
وعرض البرنامج لقاءً سابقًا لهاني شاكر يتحدث عن زوجته وأنه كانت إنسانة راقية ورائعة ودعم وسند له وأنه يراعي ربنا فيها.

هاني شاكر أرملة هاني شاكر أمير الغناء الحب هو أنتي لسه بتسألي

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