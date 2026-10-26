زوجة هاني شاكر تكشف حقيقة وفاته: نزيف في القولون وحالة طارئة.. وما قيل إشاعات

في حلقة خاصة واستثنائية وانفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، وأول حوار للسيدة نهلة حرم الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، والتي تتحدث لأول مرة للإعلامي د. عمرو الليثي عن فترة مرضه واللحظات الأخيرة قبل وفاته والأسباب الحقيقية للوفاة وترد على كثير من الشائعات التي صاحبت وفاته.



وقال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة: "إننا نفتقد العظيم الرائع الفنان هاني شاكر وكان راقيًا وأميرًا للغناء العربي وأمير الإنسانية في علاقته ونبله وأخلاقه الراقية وفنه الراقي، وقررت الدولة أن تكرمه بمهرجان الموسيقى العربية وأن تكون الدورة باسمه، ونحتاج إلى ساعات طويلة للحديث عنه وكان لي الشرف الحديث معه في العديد من البرامج".

وأضاف الليثي: "لي الشرف اليوم أن نتحدث مع السند والأمان والحضن في حياة هاني شاكر، ومعنا الأستاذة نهلة حرم الفنان الكبير هاني شاكر".

وقالت السيدة نهلة توفيق حرم الفنان الراحل هاني شاكر: "إن لحظة تكريم الفنان هاني شاكر من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وكنت خائفة جدًا وهتكون أول مرة أكون في الأوبرا بدون هاني، وطول عمر هاني يحب الأوبرا المصرية ويقدر جمهورها ويحرص دايمًا على الحضور مهما كانت الظروف أو التحديات ويعشق فنه ويحترم جمهوره، وكنت فخورة بالتكريم بدار الأوبرا وبمهرجان الموسيقى العربية وخائفة جدًا، وبكيت فور صعودي وأنا أستلم درع التكريم، ووجهت الشكر إلى جميع القائمين على هذه اللافتة الطيبة، وتكريم هاني في العديد من الدول العربية ولكن تكريمه في مصر هو الأغلى، وسيظل هاني شاكر بيننا بروحه وفنه".

وأضافت: "أنا فخورة بجمهوره وهاني استطاع أن يرسخ لعلاقة قوية بينه وبين جمهوره وهو ظل يحترمهم ويقدم كل شيء لجمهوره، والكل حزين لفراقه ولمست هذا جدًا وتقدير الناس له".

ووجهت الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعيه على صفحته الرسمية، وعزاءه في الراحل الكبير وإقامة دورة الموسيقى العربية باسمه وإقامة تمثال له بدار الأوبرا المصرية.

وتابعت: "هاني شاكر شخصية واحدة بطيبته وأخلاقه في كل مكان، وأن حفلاته الأخيرة في باريس وبيروت وقتها كان آخر عملية في ظهره ولكنها لم تكن سببًا في الوفاة وهاني ملتزم بارتباطاته وكان هناك كسر في فقرة وأصر على إقامة الحفلات، ووقتها عدنا من المطار على المستشفى وكانت حركته محسوبة، ووقتها تم إلغاء عدد من الحفلات باستثناء حفل باريس وبيروت في عيد الحب وأصر وأنا كنت ضد غنائه في تلك الحفلتين بسبب مرضه ولكنه أصر وتم استقباله استقبال الملوك، وهذا لم يكن سبب الوفاة وما قيل هو إشاعات ولكنها كانت حالة طارئة".

وقال هاني شاكر في الحفلة الأخيرة له إنه يحب جمهوره ووجه الشكر لهم وقال لهم "سامحوني لو قعدت شوية على الكرسي" وكان سعيدًا معهم وقدم أجمل غناء له.

وفور عودتنا أصيب بنزيف في القولون وحدثت مضاعفات وأريد أن أوضح للجمهور أن هاني يحب جمهوره ويحترم جمهوره وأن الحالة المرضية الطارئة لم تكن سبب وفاته، ونزيف القولون جاء بعد حفلة باريس وبيروت