رؤساء وملوك نعوا هاني شاكر.. أرملته: جنازته كانت هادئة مثل حياته

قالت السيدة نهلة حرم الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، إن الراحل الكبير هاني شاكر له ذكريات حلوة وأنه إنسان استثنائي وكل من اقترب منه يعرف ذلك، وهو فنان يمتلك إنسانية كبيرة وهذه صفة طاغية فيه والكل كان يحبه وليس كفنان فقط ولكن كإنسان والكل يعلم ذلك وأنه كان إنسانًا صادقًا ولا يفتعل أو ينقاد وهو شخصية صادقة وحقيقية والناس تقول إننا نشعر أن واحدًا مننا ذهب من أسرتنا من أهلنا.



وكشفت فى أول حوار لها عبر برنامج “واحد من الناس”، عن آخر كلماته قبل الغيبوبة وقالت: "هو لم يدخل في غيبوبة وفي آخر دقيقة كان يتحدث معنا وكل ما قيل عن أزمة في النفس، وكنا نجلس معه في المستشفى ونتحدث معه وفجأة ومرة واحدة فقد النفس وكانت مفاجأة وصدمة كبيرة لنا، ووقتها كان هاني بصحة جيدة وذهبنا للمستشفى من أجل العلاج الطبيعي ولم تحدث له غيبوبة وهذه إشاعة قيلت".

"وكنت معه ونتناقش معه وفي اليوم الثاني أصيب بأزمة النفس ومن هنا كانت هناك محاولات لإنقاذه وفي النهاية هو عمره وربنا أحسن خاتمته ولم يشدد عليه في المرض".

وأوضحت أن الجميع من رؤساء وملوك وفنانين وأشخاص عاديين تأثروا برحيله والكل شارك في العزاء، وردت على بعض الآراء والتي قالت "حرمتينا من جنازة كبيرة" وأجابت أن جنازة هاني شاكر كانت هادئة مثل حياته وبشكل محترم، وحياته كانت هادئة وكذلك كانت جنازته مثل حياته.