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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل زيادة أجور المعلمين وأحمد موسى يتوقع سقوط نتنياهو في الانتخابات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

المستشفيات والمعاهد التعليمية: المدينة الطبية بالعاصمة سرير الجديدة سيكون بها 5 آلاف

أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن جراحات زراعة الكبد الخفضت السنوات الماضية بفضل تحسن الخدمات الطبية.

متحدث التعليم يكشف تفاصيل زيادة أجور المعلمين ومواعيد تطبيقها

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف رفع الحد الأدنى للراتب إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال زيادات تدريجية تبدأ في يوليو 2027.

نجيب ساويرس: مش قلقان من تراجع مؤشرات البورصة وستعاود الارتفاع مرة أخرى

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ما تعرضت له  البورصة المصرية من تراجع لمعظم مؤشراتها  في ختام  تعاملات اليوم الاثنين، وقال: "إن ما حدث فى البورصة المصرية من تراجع لمعظم  مؤشراتها  في ختام تعاملات اليوم الإثنين هو فرصة ذهبية لشراء الأسهم".

أحمد موسى: مصر تستعد لإطلاق أكبر مسح سيزمي في البحر المتوسط للبحث عن الثروات من النفط والغاز

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أن مصر تستعد لإطلاق أكبر مسح سيزمي في البحر المتوسط للبحث عن الثروات المصرية.

«إسرائيل عدو وهتفضل عدو»| أحمد موسى عن دهس مغنية كولومبية لعلم الاحتلال: المرة الجاية ولَّعي فيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة قيام مغنية راب كولومبية بدهس العلم الإسرائيلي خلال أحد العروض، مشيرا إلى أنها هتفت لفلسطين خلال الواقعة.

أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بأغلبية كاسحة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأن دعم المملكة العربية السعودية عسكريًا.

شادى زلطة: زيادات 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين

قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الزيادة التدريجية في مرتبات المعلمين ستتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، على مدار مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، والثانية في العام التالي، وفقًا للشريحة الوظيفية لكل معلم.

ممكن يطلع على السجن.. أحمد موسى: دعم ترامب لنتنياهو بشرة خير لسقوطه في الانتخابات الإسرائيلية

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى شن حرب على إيران؛ من أجل الاستمرار في الحكم، مشيرا إلى أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له؛ قد يكون مؤشرا على تراجع فرصه في الانتخابات.

الأسعار بتزيد من ساعة للتانية| العسقلاني يفتح النار على جشع تجار الأجهزة ويطلق تحذيرًا ناريًا

جاوب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على سؤال بشأن :" لماذا ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تصريحات الشعبة باستقرارها ؟".

نهال طايل تبكي على الهواء بسبب حكاية ميادة فتاة بني سويف

دخلت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، في نوبة بكاء على الهواء، متأثرة بكلمات ميادة رمضان، المعروفة إعلاميًا بفتاة بني سويف، خلال حديثها عن والدتها ودورها في مسيرتها، بعدما استطاعت تحدي الصعاب وتحقيق النجاح والحصول على درجة الماجستير، في قصة لاقت تعاطفًا واسعًا من الجمهور.

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