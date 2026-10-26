أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بأغلبية كاسحة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأن دعم المملكة العربية السعودية عسكريًا.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الموافقة تستند إلى المادة 152 من الدستور، والمتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف موسى: «إحنا مش رايحين نهاجم اليمن دي دولة شقيقة»، مشيرًا إلى أن بيان مجلس النواب واضح، وأن أي مشاركة مصرية أو إرسال قوات إلى السعودية سيكون، لأغراض دفاعية بحتة.

وفي سياق آخر، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى عقد اجتماع رباعي في طهران بمشاركة إيران وباكستان وتركيا والسعودية، لافتًا إلى مشاركة محسن رضائي، الذي وصفه بأنه أحد الشخصيات المرتبطة بالقيادة الإيرانية، معتبرًا أن وجوده في الاجتماع يحمل دلالات سياسية.

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لم تكن يومًا داعية إلى الحروب، وأن توجهاتها تستهدف دعم مسارات السلم والسلام.