أحمد موسى: قواتنا مش هتروح السعودية تهاجم أي دولة.. لكنها ستدافع عن المملكة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموافقة على تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات دفاعية للمملكة العربية السعودية تم بأغلبية كاسحة داخل البرلمان.



وقال الإعلامي احمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”قواتنا مش هتروح السعودية تهاجم أي دولة ولكن الهدف الدفاع عن المملكة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" فيه أعضاء في مجلس النواب رفضوا التفويض وهذا حقهم ولكن العدد بسيط وقليل للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون "،مضيفا:" تم اتباع كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور من اجل ارسال قوات عسكرية في مهمة خارج البلاد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تتعامل مع التطورات في المنطقة بمنتهى الحكمة والامن القومي للسعودية والدول العربية جزء من الامن القومي المصري ".

