قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط جديدة واتفاقات ملزمة بين الزوجين.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟
هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها؟.. أمين الفتوى يوضح
كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
افتكره مطعم.. وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل أزمة رواندا وموقفه من التجديد للزمالك
بيلاروسيا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى 6 دول أوروبية
انتقي كلماتك.. السفير الليبي بالقاهرة يرد على تصريحات ترامب المسيئة
مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية
موعد أول عطلة رسمية للموظفين
بن جفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية وترحيل مسؤوليها إلى تونس
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز
احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد
مواعيد قطار العاصمة 2026.. آخر رحلة وزمن التقاطر مساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحروب تضغط على اقتصادات العالم.. ومتحدث الوزراء: نستهدف 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بنهاية 2028.. والصحة: إطلاق الكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 2026

توك شو
توك شو
محمد كمال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

أحمد موسى: تداعيات الحروب تضغط على اقتصادات العالم.. ومصر ليست بمعزل عن موجة الغلاء
سلط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، مؤكدًا أن آثار الأزمات العالمية تمتد إلى مختلف الدول، ولا تقتصر على الأطراف المشاركة في النزاعات، بل تصل إلى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.

أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الديون العالمية.. وماذا تستهدف مصر بشأن الدين العام؟

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على ملف الديون وتداعياته على الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ارتفاع الالتزامات المالية أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية وضغوط الإنفاق وتكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر بدوره بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أحمد موسى يكشف عن تفاصيل تحذيرات بريطانية من تداعيات الحرب مع روسيا

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التحذيرات المتداولة في بريطانيا بشأن احتمالات تصاعد التوترات مع روسيا، وما يرتبط بها من دعوات للاستعداد لحالات الطوارئ، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الصراعات الدولية على أمن الدول واستقرار اقتصاداتها.

رانيا يعقوب: الأفراد تحملوا ضغوط البورصة.. والشركات المصرية تقتنص فرص الشراء

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المستثمرين الأفراد كان لهم دور بارز في دعم السوق خلال الفترة الماضية، إلا أن مبيعاتهم الأخيرة ساهمت في زيادة الضغوط على حركة التداول، بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، في إطار التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية حتى عام 2030.

الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 2026
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تأتي ضمن حزمة مترابطة لتطوير المنظومة الصحية، إلى جانب تحسين حوافز العاملين وزيادة قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية.

فريد زهران: الحوار الوطني كان بروفة جيدة .. والحبس الاحتياطي ليس عقوبة
اعتبر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الحوار الوطني مثّل تجربة حوارية مهمة داخل المجتمع السياسي، رغم انتقاده لعدم تنفيذ توصياته، مشيرًا إلى وجود اختلافات بين طبيعة الحوار الوطني وجلسات منتدى مصر 2026.

أسامة كمال: الانتخابات والتوترات السياسية تزيدان حالة الغموض في أسواق النفط العالمية
تواجه أسواق النفط العالمية حالة من الترقب في ظل تداخل التطورات السياسية مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة واستمرار التوترات الدولية.

ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة.. ولدينا معلومات استخباراتية متقدمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد نية لشن هجوم على إيران  الليلة، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير استخباراتية بشأنها، وأن إدارته تمتلك معلومات متقدمة تتعلق بالوضع الإيراني.

خفض 30% لأسعار كهرباء العدادات الكودية.. برلماني يوضح
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضرورة البحث في أسباب تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، رغم تقدم المواطنين بها منذ فترة، مشددًا على أهمية وضع حلول تنهي معاناة المواطنين مع هذا الملف.

أحمد موسى السيسي ترامب الطاقة البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تطلق تجربة بالواقع الافتراضي للتعريف بالحضارة المصرية في كندا

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ93 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد