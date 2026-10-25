خفض 30% لأسعار كهرباء العدادات الكودية.. برلماني يوضح

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضرورة البحث في أسباب تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، رغم تقدم المواطنين بها منذ فترة، مشددًا على أهمية وضع حلول تنهي معاناة المواطنين مع هذا الملف.

وأضاف المغاوري، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض المواطنين يشترون وحدات سكنية من المالك الأصلي، وعندما يتقدم المشتري للحصول على المرافق اللازمة للوحدة، يطلب منه التصالح على العقار بالكامل، رغم أنه اشترى وحدة واحدة فقط.

وأوضح أن قانون التصالح الحالي يتضمن بعض المشكلات التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، معربًا عن تطلعه إلى خروج مشروع القانون الجديد إلى النور، بما يسهم في معالجة أوجه القصور وحل المشكلات القائمة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أنه يتابع المناقشات والمقترحات المطروحة بشأن القانون، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون تشريعًا واضحًا وخاليًا من التعقيدات، يحقق الهدف من التصالح ويساعد على إنهاء هذا الملف.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطرق خلال كلمته في منتدى مصر 2026 إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، كما أشار إلى قرار خفض أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية بنسبة 30%.