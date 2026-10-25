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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخر مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية ومعدلات إنجاز الطلبات بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، ومعدلات إنجاز أعمال البت في طلبات التصالح، وموقف النماذج التي تم تسليمها للمواطنين، و ذلك في الفترة من 6/10/2026 حتي 25/10/2026،وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق البحيري، السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع مستجدات فحص طلبات التصالح، وموقف الملفات الجاري استيفاء إجراءاتها، إلى جانب متابعة معدلات إنجاز أعمال البت، وسرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة وتسليم النماذج المقررة للمواطنين، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من المنظومة.

كما تناول الاجتماع موقف المتغيرات المكانية التي تم رصدها، والإجراءات المتخذة حيالها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية، والتحقق من طبيعة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للضوابط المنظمة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات والإدارات المعنية، وتكثيف المتابعة الدورية للملفات، وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية،إلي جانب ضرورة تفعيل لجان البت الجديدة بالمحليات، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني بنطاق المحافظة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى التصالح

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