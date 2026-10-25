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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يلتقي بالموانين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف أنحاء المحافظة، والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، وتواصل مع عدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، والتعرف على مدى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والالتزام بالدقة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

استقبال الطلبات

كما تفقد المحافظ آليات استقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الانتهاء منها، موجهًا بمواصلة المتابعة الدورية لسير العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى المواطنين

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