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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يشهد تداول 25 سفينة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 سفن، بينما غادرت 14 سفينة أخرى؛ ووصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء حاليا وتم التداول عليها 25 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40 ألفاً و870 طناً، شملت 14 ألفاً و100 طن يوريا، و1506 أطنان جبس معبأ، و783 طن سكر معبأ، و2000 طن أسمنت معبأ، و6200 طن ذرة، و16 ألفاً و281 طناً من البضائع المتنوعة.
وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 34 ألفاً و942 طناً، تضمنت 14 ألفاً و870 طن حديد، و6124 طن ذرة، و4763 طن خردة، و4400 طن فول، و4785 طناً من البضائع المتنوعة.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1470 حاوية مكافئة، في حين بلغت الحاويات الواردة 1044 حاوية مكافئة، ووصل عدد حاويات الترانزيت إلى 6920 حاوية مكافئة.
وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص استقر عند 9313 طناً، مشيراً إلى مغادرة قطار واحد بعد تفريغ 25 حاوية (40 قدماً) قادمة من الإسكندرية، فيما سجلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4873 حركة.

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط رصيد صومعة الحبوب والغلال

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