حملات مرورية لإعادة الانضباط المروري وضبط المُخالفين بشوارع دمياط

شنّت إدارة مرور دمياط بتوجيهات من اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط، عدة حملات مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية، ومنها حملة مساء اليوم بميدان الشهابية، أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة دمياط.

جاءت الحملة لضبط الشارع وإعادة الانضباط المروري وضبط المخالفين وتحرير عدد. من المخالفات المرورية المتنوعه .

وجاءت الحملة بتوجيهات مباشرة من اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، وتعليمات العميد محمد التل، مدير إدارة المرور، بضرورة تكثيف الحملات المرورية المفاجئة، ومواجهة كافة صور المخالفات، وتحقيق السيولة المرورية الكاملة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشهد الميدان خلال الحملة فحصاً دقيقاً للسيارات والدراجات النارية، ومراجعة التراخيص، وضبط المخالفات المرورية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تجاوز.