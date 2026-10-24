رفع تجمعات القمامة وإنارة الشوارع.. أولويات محليات دمياط

تواصل الوحدات المحلية بمدن محافظة دمياط ففي مركز ومدينة الزرقا، تواصلت جهود الارتقاء بمنظومة النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، والعمل على إزالة التراكمات والمقالب العشوائية وتحسين البيئة المحيطة، بما يحافظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري. كما شملت الأعمال متابعة صيانة وإصلاح خلايا أعمدة الكهرباء وتركيب لمبات موفرة بقرية ميت الخولي، بالتعاون مع المجتمع المدني، إلى جانب استمرار أعمال رفع كفاءة شارع الثورة ودهان الكوبري الرئيسي بالمدينة، لتحسين حالة الطرق والارتقاء بالمظهر الجمالي وتعزيز عوامل السلامة للمواطنين.

ميت أبو غالب

وفي مدينة ميت أبو غالب، تواصلت أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة والأسلاك البلدية بمناطق متفرقة، إلى جانب متابعة أعمال ري ورعاية أحواض الزراعة بمدخل المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي، كما شملت الجهود إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بمنطقة الطريق الجديد، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة التعامل مع العطل للحد من تداعياته وضمان انتظام الخدمة.

خدمات نقل الركاب

وفي إطار متابعة خدمات نقل الركاب، جرى المرور الميداني على موقف سيارات الأجرة بميت أبو غالب للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة وتعريفة الركوب المقررة، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى الركاب والعمل على حلها أولًا بأول، بما يضمن انتظام الخدمة وتحقيق الانضباط داخل الموقف.

وعلى صعيد الخدمات الإدارية، تواصلت المتابعة الميدانية لانتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بمركز ومدينة دمياط، والوقوف على معدلات إنجاز طلبات المواطنين ومراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع متابعة استيفاء المستندات والإجراءات اللازمة، وسرعة فحص الطلبات وإنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة. كما شملت المتابعة إجراءات مراجعة واعتماد وتوقيع نماذج التصالح «نموذج 8» عقب استيفاء المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

مدينه كفر سعد

وفي مركز ومدينة كفر سعد، تواصلت متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي وأعمال لجنة التصالح، وموقف ملفات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة توقيع نماذج التصالح واستكمال ملفات المواطنين، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة وتذليل المعوقات التي قد تواجه المتقدمين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء.

مدينه دمياط

وفي مدينة دمياط، استمرت أعمال متابعة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال التجريف والكنس ورفع صناديق القمامة وتجمعات المخلفات بالشوارع والميادين، وفقًا لخطة العمل اليومية وبمشاركة فرق العمل والمعدات اللازمة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام الأعمال والتعامل مع تجمعات المخلفات أولًا بأول.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لجهود الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتنسيق بين القطاعات المعنية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتحقيق الانضباط بالشوارع، وسرعة التعامل مع الأعطال والمشكلات الطارئة، إلى جانب تسريع إنجاز ملفات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.