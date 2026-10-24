محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بمخزن أخشاب

انتقل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إلى موقع الحريق الذي نشب بمخزن للأخشاب بمنطقة أرض أبو هندية بمركز ومدينة دمياط، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الأمن إلى موقع الحادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق، وسرعة السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع محافظ دمياط ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإخماد، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده. ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.