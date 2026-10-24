قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
وزراء خارجية R4 ونظرائهم في أوروبا يواصلون جهود تعزيز السلام
تدخل لفض مشاجرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في المحلة
مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعلن فتح الصالتين 1 و2 أمام المسافرين الأحد
اليابان تبدأ تطبيق تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية
علي الحجار يضيء ليالي الموسيقى العربية بصوت يلامس الوجدان
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة.. رددها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
بعد الزيادات الأخيرة.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه
خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة
المستشار محمد عادل: مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال أربع سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بمخزن أخشاب

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

انتقل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إلى موقع الحريق الذي نشب بمخزن للأخشاب بمنطقة أرض أبو هندية بمركز ومدينة دمياط، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الأمن إلى موقع الحادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق، وسرعة السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع محافظ دمياط ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإخماد، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده. ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

طلع 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

رواد الأعمال والمصنعون

رواد الأعمال والمصنعون يطرحون رؤيتهم لمستقبل الصناعة.. وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المغذية وتيسير التمويل على رأس الأولويات

سعر الذهب

دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد