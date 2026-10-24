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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البرلمان ودوره في حياتنا والإدارة المحلية.. ندوة بمركز شباب الروضة بدمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة، وضمن فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية، نفذت ادارة البرلمان والتعليم المدني بمركز شباب الروضة لقاءً تثقيفيًا بعنوان «البرلمان ودوره في حياتنا والإدارة المحلية»، حاضرته المدربة فاطمة الجابري.

وتناول اللقاء التعريف بدور البرلمان في الحياة العامة، وأهمية المشاركة المجتمعية، والتعريف بدور الإدارة المحلية في خدمة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي السياسي لدى النشء والشباب وتعزيز فهمهم للمؤسسات التشريعية والتنفيذية وأدوارها في المجتمع.

ويأتي تنفيذ اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي السياسي وتنمية قدرات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة في المجتمع ،جاءت الفعاليات بإشراف تنفيذي الأستاذ مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، الأستاذة ريحاب عيسى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، هاني عوض ،مسئولين برلمان الشباب بالمديرية ، و نورهان امجد .
 

ياتى ذلك تحت رعاية السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

دمياط محافظ دمياط ندوة اليوم الشباب والرياضة

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