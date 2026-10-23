تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة .. بينما غادرت 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34326 طنا تشمل : 12800 طن يوريا و8380 طن جبس معبأ و1147 طن سكر معبأ و 3500 طن أسمنت معبأ و8499 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47928 طنا تشمل : 6080 طن حديد و4400 طن ابلاكاش و9050 طن ذرة و 7700 طن خردة و 17001 طن فول صب و 3697 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 513 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3002 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 10687 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6252 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي (RORO ) الرابط بين ميناءى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2745 طنا تشمل خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا - المجر – سلوفيكيا – فرنسا - التشيك – رومانيا – بلجيكا .