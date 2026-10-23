قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدينيو يستعد لخوض أولى مبارياته بعد عودته من الاعتزال
نقل كومباني للمستشفى بعد تعرضه للإغماء في التدريبات
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا غدا.. والعظمى بالقاهرة 31
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة .. بينما غادرت 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34326 طنا تشمل : 12800 طن يوريا و8380 طن جبس معبأ و1147 طن سكر معبأ و 3500 طن أسمنت معبأ و8499 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47928 طنا تشمل :  6080 طن حديد  و4400 طن ابلاكاش  و9050 طن ذرة و 7700 طن خردة و 17001 طن فول صب و 3697 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 513 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3002 حاوية مكافئة. 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 10687 طنًا،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6252 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي  (RORO ) الرابط بين ميناءى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2745 طنا تشمل خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا - المجر – سلوفيكيا – فرنسا - التشيك – رومانيا – بلجيكا .

دمياط ميناء دمياط سفن حاويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

شيرين رضا

بإطلالة سوداء ساحرة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

زيت الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

فوائد الكركم

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

بالصور

بإطلالة سوداء ساحرة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شيرين رضا
شيرين رضا
شيرين رضا

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد