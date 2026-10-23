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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لمكافحة الحشرات والوعي الصحي بقرى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واشراف الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، جهودها الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف حملات النظافة، وصيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح والمشروعات الخدمية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاهتمام بالصحة العامة والاستعداد لموسم الشتاء.



مركز ومدينة فارسكور


تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، ورفع المخلفات وتجريف الطرق ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب متابعة صيانة الإنارة العامة ورفع الإشغالات لتيسير حركة المواطنين بالشوارع والميادين.
كما شملت الجهود متابعة أعمال مبادرة «نحو قرية أفضل» والتجمع السكني بقرية الحوراني، والاهتمام بالنظافة وتهذيب الأشجار، وتنفيذ أعمال التشجير ودهان البلدورات وتطوير مداخل القرى.


في إطار التواصل مع المواطنين

جرت متابعة لقاءات الأهالي وأعضاء مركز الشباب للاستماع إلى المشكلات والعمل على حلها، حيث تمت معالجة بعض الشكاوى وإحالة أخرى إلى الإدارات المختصة.
كما عُقد اجتماع مع نواب المركز والمدينة والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي لمتابعة ما تم إنجازه في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية خلال الأسبوع الماضي..


وفي القطاع الصحي

 نظمت الإدارة الصحية بالزرقا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية دقهلة والجهات المعنية، فعاليات ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، لتقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري، وخدمات صحة المرأة والكشف عن الأورام السرطانية، إلى جانب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، مع تكثيف التوعية بأهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية.
وعلى صعيد الخدمات الإدارية، تابع رئيس المركز سير العمل بالإدارة الهندسية، ومعدلات إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدًا سرعة فحص الطلبات وإجراء المعاينات والانتهاء من الملفات المستوفاة وفقًا للقانون.
كما شملت الجولات الميدانية المرور على الوحدة المحلية بقرية سيف الدين لمتابعة ملفات التقنين وأملاك الدولة والنظافة والإشغالات، والاستماع إلى مطالب المواطنين ومشكلاتهم، مع التشديد على سرعة التعامل معها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


مدينة ميت أبو غالب


تواصلت أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع، إلى جانب متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة المغيرية، وصيانة كشافات الإنارة العامة والأسلاك البلدية بمناطق متفرقة من المدينة.
كما تابع رئيس المدينة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع إلى مطالب عدد من المترددين، مع التأكيد على سرعة إنهاء الطلبات وتذليل المعوقات.
وشملت المتابعة المرور على السوق للتأكد من انتظام العمل والتزام الباعة بوضع لافتات واضحة لأسعار السلع، والحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.
كما جرت متابعة موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، والتشديد على حسن معاملة الركاب وسرعة الاستجابة لشكاواهم.


مكافحه الحشرات


تواصلت حملات مكافحة الحشرات الطائرة للحد من انتشارها والحفاظ على الصحة العامة، بالتوازي مع تنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات وتجمعات القمامة من الشوارع.
كما استمرت المتابعة الميدانية لأعمال البناء للتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات المقررة.
وفي إطار تطوير البنية الأساسية، تابع رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة شارع الكركوتلي، التي تشمل تسوية وتجهيز الطريق وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات وتنفيذ بلاعات لتصريف مياه الأمطار، بمشاركة مجتمعية، بما يسهم في تحسين حركة المشاة ورفع كفاءة تصريف المياه والاستعداد لموسم الشتاء.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ دمياط باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، وتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
 

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى الزرقا

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