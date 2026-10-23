ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة؛ بينما غادره 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء تحت الشحن والتفريغ 33 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 25 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم / الجمعة / - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34326 طنا، تشمل 12800 طن يوريا و8380 طن جبس معبأ و1147 طن سكر معبأ و3500 طن أسمنت معبأ و8499 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47928 طنا، تشمل 6080 طن حديد و4400 طن أبلاكاش و 9050 طن ذرة و7700 طن خردة و17001 طن فول، و3697 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 513 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3002 حاوية مكافئة؛ فيما

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 10687 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6252 حركة.

وأشار البيان إلى أنه خلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 2745 طنا، تشمل خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا - المجر – سلوفيكيا – فرنسا - التشيك – رومانيا – بلجيكا.