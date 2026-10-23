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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة الإنارة بقرى دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة دمياط ، جهودها الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف حملات النظافة، وصيانة الإنارة العامة، ورفع الإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح والمشروعات الخدمية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاهتمام بالصحة العامة والاستعداد لموسم الشتاء.


مركز ومدينة دمياط والقرى التابعة


شهدت منطقة مجزر شطا تنفيذ حملة نظافة لرفع المخلفات، مع زراعة المنطقة لتحسين المظهر الحضاري، بالتوازي مع أعمال تجريف ورفع الرمال والأتربة بطريق شطا باستخدام اللودر والمكنسة.

مركز دمياط


كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط جاهزية المعدات داخل جراج الوحدة المحلية، وخطة تشغيلها وخطوط سيرها بمختلف الأحياء، مع متابعة انتظام عمل المكنسة التابعة لديوان عام المحافظة لضمان استمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة وفقًا لخطة العمل اليومية.
وتواصلت كذلك أعمال رفع الإشغالات بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية، مع متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة معدلات إنجاز طلبات المواطنين، والتأكيد على سرعة فحص الطلبات والتنسيق بين الإدارات المختصة لتذليل المعوقات.
مركز ومدينة كفر سعد
تواصلت حملات النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، إلى جانب متابعة أعمال تجريف وتسوية وتمهيد الطرق بمختلف الوحدات المحلية باستخدام جليدر المحافظة، بهدف تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
كما تابع رئيس المركز أعمال دهان حواجز النيو جيرسي بالطريق السريع دمياط – شربين وطريق كفر سعد البلد، لتحسين المظهر الحضاري والصورة البصرية للطرق.


مدينة الروضة


تابعت الوحدة المحلية أعمال المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ومعدلات إنجاز ملفات التصالح، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات واستكمال الملفات المستوفاة وفقًا للقانون، إلى جانب عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم وبحث سبل حلها.

جهود المحافظة 


وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ دمياط باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، وتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

دمياط محافظ دمياط مركز الزرقا مركز دمياط

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