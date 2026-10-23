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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة دمياط: الكشف على 788 مواطنا في قافلة طبية بقرية الركابية

قافلة طبية بقرية الركابية
قافلة طبية بقرية الركابية
أ ش أ

قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد عبد الخالق، إن المديرية نظمت على مدار يومين قافلة طبية بقرية "الركابية بمركز كفر البطيخ"، أسفرت عن الكشف علي 788 مواطنا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة" .

وأوضح وكيل الوزارة- فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن القافلة ضمت 8 عيادات تخصصية و تردد عليها 788 مواطنا وتم تحويل عدد حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات بالإضافة لاستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة علاوة علي إجراء 171 تحليل بمعمل الدم و 14 تحليلا بمعمل الطفيليات .

من جانبها ، قالت الدكتورة سها خيري مدير القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة، إن القافلة إستمرت يومين وشهدت أيضا فحص 32 حالة بالسونار وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " إفحص وإطمن " لعدد 99 حالة بالإضافة إلى عقد 8 ندوات توعوية تردد عليها 96 مواطنا، فيما شاركت فرق المبادرات الرئاسية بتقديم خدمات المبادرات للأمراض المزمنة وصحة المرأة والاورام السرطانية وفحص المواطنين المترددين على القافلة.

وزارة الصحة دمياط الدكتور محمد عبد الخالق

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