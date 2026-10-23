ضبط نجار تعدى على ميكانيكي بسلاح أبيض وأصابه في دمياط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على شقيقه بسلاح أبيض محدثان إصابته بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة دمياط من (ميكانيكى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (نجار ، طالب) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض ما أدى لحدوث إصابته.

أمكن ضبط المشكو فى حقه الأول (مقيم بذات الدائرة) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبين عدم تواجد الثانى بمحل الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



