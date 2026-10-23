الكشف على 788 مواطنا بقرى محافظة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط .

حيث صرح الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة الطبية إنعقدت بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ وتضمنت ٨ عيادات تخصصية و تردد عليها ٧٨٨ مواطناالمش تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان وتم تحويل عدد حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات بالإضافة لاستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة علاوة علي إجراء ١٧١ تحليل بمعمل الدم و ١٤ تحليل بمعمل الطفيليات.

و من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري مدير القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة أن القافلة إستمرت يومين وشهدت أيضا فحص ٣٢ حالة بالسونار وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " إفحص وإطمن " لعدد ٩٩ حالة بالإضافة إلى عقد ٨ ندوات توعوية تردد عليها ٩٦مواطنا فيما شاركت فرق المبادرات الرئاسية بتقديم خدمات المبادرات للأمراض المزمنة وصحة المرأة والاورام السرطانية وفحص المواطنين المترددين على القافلة.



