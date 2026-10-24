ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 سفينة.. بينما غادره 11 سفينة، فيما بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 34 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم / السبت /- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و907 أطنان شملت 10 آلاف و100 طن يوريا و6020 طن جبس معبأ و 602 طن سكر معبأ و 2959 طن أسمنت معبأ و 4600 طن ذرة و 14 ألفا و626 طنا بضائع متنوعة.



وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و155 طنا شملت 15 ألفا و356 طن حديد و8827 طن ذرة و7548 طن خردة و8600 طن فول صب و 4824 طن بضائع متنوعة.



وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغت 10 آلاف 72 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3076 حركة.

