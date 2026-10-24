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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي المستقبل الرياضي في دمياط

الانتخابات
الانتخابات
زينب الزغبي

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي المستقبل الرياضي بدمياط،  لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد لدورة 2026/2030، بإشراف قضائي، إلى جانب استكمال ومناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

وترأس الجمعية الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بإشراف  عبدة الشعراوي، وكيل المديرية للرياضة، و، وإشراف إدارة الهيئات و بمشاركة اللجنة الفرعية المشكلة من المديرية، لمتابعة الإجراءات الانتخابية وضمان الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة ،تمت الانتخابات بنزاهة وشفافية .

العمليه الانتخابيه 

وجرت الانتخابات برئاسة المستشار طاهر حامد مطاوع، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي تابع مختلف مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل حتى التصويت، بما يضمن النزاهة والشفافية وانتظام سير العمل.

عدد المشاركين

وبلغ عدد المشاركين في الجمعية العمومية 1354 عضوًا من إجمالي 4575 عضوًا، فيما أُجريت الانتخابات وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة.

وتأتي الانتخابات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات الرياضية، وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتهم، بما يدعم تطوير العمل الرياضي والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء.

دمياط محافظ محافظ دمياط الشباب والرياضة

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