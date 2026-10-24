تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق و الاشغالات بقري دمياط

تتواصل جهود الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى دمياط، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة، من خلال تكثيف حملات النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وصيانة المرافق، وتحسين حالة الطرق، ومتابعة الخدمات اليومية، وتسريع إنجاز ملفات التصالح وتيسير الإجراءات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق.

وواصلت الوحدة المحلية بمدينة الروضة حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية خلال الفترة الصباحية، مع استمرار المتابعة الميدانية للأعمال، فيما شهدت مدينة عزبة البرج حملات مكثفة لرفع المخلفات وتجمعات القمامة من الشوارع، وتحسين مستوى النظافة العامة، إلى جانب متابعة أعمال الإنارة العامة، وفحص أعمدة الإنارة والتعامل مع الأعطال، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الإضاءة وتعزيز عوامل السلامة والأمان. كما تواصلت أعمال مراجعة بلاعات وخطوط صرف مياه الأمطار، والوقوف على أعدادها وحالتها ومدى جاهزيتها، وتحديد الملاحظات التي تتطلب التدخل، استعدادًا لموسم الشتاء والأمطار، والحد من تجمعات المياه بالشوارع.

مدينه السرو

وتواصلت بمدينة السرو حملات النظافة العامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وشملت الشوارع الرئيسية والداخلية وطريق كورنيش النيل، إلى جانب أعمال تمهيد وتسوية قطع الأراضي الفضاء، واستمرار إزالة الغاب والحشائش على جسر نهر النيل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. وفي إطار الارتقاء بكفاءة المرافق، استمرت أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة بعدد من الشوارع، لرفع كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الرؤية، فضلًا عن تنفيذ حملة لتطعيم وتحصين الكلاب بالتنسيق مع الإدارة البيطرية بالزرقا، ضمن جهود الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن.

فارسكور

وفي مركز ومدينة فارسكور، تواصلت الجولات الميدانية لمتابعة أعمال النظافة وتجريف الطرق الرئيسية والشوارع بالمدينة والقرى التابعة، مع رفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب متابعة أعمال صيانة الإنارة العامة، ورفع وإزالة سلم ورصيف مخالفين بالطريق العام، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وشملت المتابعة المرور على الحملة الميكانيكية، وفحص المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة، فضلًا عن إعادة تجهيز مظلات لاستخدامها في أماكن عمل موظفي الكارتة بمداخل المدينة.

مرافق الطوارئ

وامتدت الجهود إلى التعامل مع مشكلات المرافق الطارئة، حيث جرت متابعة إصلاح كسر بخط مياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب شفط المياه الراكدة الناتجة عن انسداد بقرية كرم ورزوق، بما يساعد على تحسين الأوضاع البيئية وتيسير حركة المواطنين.

كفر سعد

وفي مركز ومدينة كفر سعد، نُفذت حملة نظافة مكبرة بمدينة كفر سعد لرفع تجمعات القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، تنفيذًا لتوصيات الإصحاح البيئي، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة وضع صناديق للقمامة أمام محالهم. كما تواصلت أعمال النظافة وتجريف وتسوية وتمهيد الطرق بمدينة كفر سعد وقرية كفر سعد البلد، لتحسين حالة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وشملت المتابعة الوحدة المحلية بكفر شحاتة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال النظافة وتجريف وتسوية الطرق وصيانة الإنارة العامة، إلى جانب متابعة الحملة الميكانيكية وفحص الحالة الفنية للمعدات والسيارات، والتوجيه بإجراء الصيانة الدورية ورفع كفاءتها لضمان انتظام العمل وسرعة الاستجابة للاحتياجات الميدانية.