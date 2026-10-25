أحمد موسى يكشف عن تفاصيل تحذيرات بريطانية من تداعيات الحرب مع روسيا

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التحذيرات المتداولة في بريطانيا بشأن احتمالات تصاعد التوترات مع روسيا، وما يرتبط بها من دعوات للاستعداد لحالات الطوارئ، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الصراعات الدولية على أمن الدول واستقرار اقتصاداتها.

احتمالات الطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزير الدفاع البريطاني تحدث، وفقًا لما أورده خلال البرنامج، عن مخاطر مواجهة محتملة مع روسيا، مشيرًا إلى دعوات موجهة للمواطنين للاستعداد لاحتمالات الطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن قائمة المستلزمات المشار إليها تتضمن توفير مياه شرب بمعدل لا يقل عن 3 لترات للفرد يوميًا، وأطعمة غير قابلة للتلف تكفي لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب البطانيات والمصابيح اليدوية والبطاريات.

وتشمل القائمة حقيبة للإسعافات الأولية، وراديو يعمل بالبطاريات أو يدويًا، ومبالغ نقدية، فضلًا عن مستلزمات الأطفال والأدوية الضرورية.

أسواق المال والعملات

وربط موسى بين هذه التحذيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمات الدولية تظهر في ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وتزايد الضغوط التضخمية، فضلًا عن التقلبات التي تشهدها أسواق المال والعملات.

وشدد على أهمية استعداد المؤسسات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الدولية وانعكاساتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.