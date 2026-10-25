أحمد موسى: أوضاع اقتصادية صعبة في أوروبا والعالم كله.. والمواطن المصري بيدفع ثمن تداعيات الحروب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم يواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء وتداعيات الحروب، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تؤثر على مختلف الدول، بما فيها مصر، وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

ارتفاع الأسعار والغلاء

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «ارتفاع الأسعار والغلاء مشاكل بتواجه الدول، شوف الدول اللي قدامك، كل ده بيأثر على حياة الناس».

وأضاف: «فيه أوضاع اقتصادية صعبة في أوروبا، وأوضاع اقتصادية صعبة في العالم كله، بما فيه إحنا، بما فيه مصر، لأن ده بينعكس عليا أنا كمان، بينعكس علينا طبعًا».

وتابع: «تداعيات الحروب علينا طبعًا، زي ما حصل في أوروبا، أوروبا بتدفع ثمن اللي بيحصل، وأنا بدفع كمواطن هنا ثمن اللي بيحصل، الاقتصاد العالمي بيتأثر، الاقتصاد المصري بيتأثر، كل شيء».

ضغوط تضخمية تطال مختلف الدول

وأشار موسى إلى أن أسعار الطاقة أصبحت أحد أبرز الملفات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز والكهرباء، وما يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية تطال مختلف الدول.

وأوضح أن العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوترات والنزاعات، مؤكدًا أن تداعيات هذه التطورات لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد الأزمات، بل تمتد إلى الاقتصادات الأخرى، ومن بينها الاقتصاد المصري.