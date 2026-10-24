أحمد موسى: الناس في العشوائيات كان أملهم الحصول على شقة والرئيس السيسي حقق الأمنية

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو الدولة معملتش المشروعات التنموية في كافة القطاعات وكان هيبقى عندنا عجز في الإسكان يصل لـ 5 مليون وحدة سكنية والكثافات في الفصول كانت هتوصل لـ 120 طالب في الفصل ومكناش هنعالج المصابين بفيروس سي ".



وأضاف:" الناس اللي في العشوائيات كان أملهم الحصول على شقة ومكان للسكن والرئيس حقق هذه الأمنية ".



وتابع :" الدولة الآن وفرت لمن كان يسكن في العشوائيات حياة كريمة وتم إنقاذهم من المناطق غير الآمنة ".

وأضاف :" وأنا جاي على الدائري انهارده شفت المونوريل والاتوبيس الترددي ودي مشروعات عملتها الدولة لراحة المواطن ".