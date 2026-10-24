أحمد موسى: لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة كانت الكهرباء هتقطع 12 ساعة في اليوم

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو الدولة المصرية معملتش الطرق والمحاور الجديدة كانت سرعة السيارات هتبقى من 5 لـ 8 كيلومتر في الساعة والخسائر هتكون 18 مليار دولار".

وأضاف موسى :" لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة والكهرباء كانت الكهرباء هتقطع لمدة 12 ساعة في اليوم " .

وتابع :" الرئيس السيسي احتفى بمجهودات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق لإصلاح منظومة الكهرباء وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء ".

وأضاف :" هل إحنا عندنا إنصاف وعدالة ولا نسينا حجم الجهد اللي اتعمل عشان الكهرباء متقطعش في اليوم ولو الكهرباء فضلت تقطع ما كانشي فيه مستثمر هيجي يشتغل ".

