أحمد موسى: مفيش حد اشتكى إن السلع مش موجودة لكن ممكن تشتكي إن السعر غالي

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "مفيش حد اشتكى إن السلع مش موجودة لكن ممكن تشتكي إن السعر غالي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية لها مكانة كبيرة وتمتلك قدرات شاملة في محيطها الإقليمي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أحيي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأنا عارف الراجل ده بيشتغل إزاي وكان بيشرح اللي حصل في مصر كأنه حافظ اللي حصل واللي بيحصل".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء شرح انهاردة ما حدث في مصر من إنجازات وكتاب للتاريخ وثيقة تاريخية لما حدث في مصر من إنجازات وقرات حوالي 300 صفحة منه".

