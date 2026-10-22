أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة.. أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تكشف استخدام مياه النيل «ورقة ضغط سياسي» على مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها ومقومات قوتها في ظل تعدد المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أن تماسك الرأي العام المصري وصلابته يمثلان أحد أهم مصادر القوة في مواجهة هذه التحديات، التي لا تقتصر على ملف سد النهضة فقط.

أحمد موسى: وثائق بريطانية وأمريكية تكشف استخدام مياه النيل «ورقة ضغط سياسي» على مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن وثائق بريطانية كشفت عن توجه لاستخدام مياه النيل ورقة ضغط على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بهدف دفع مصر إلى إعادة إشراك بريطانيا في إدارة قناة السويس، مشيرًا إلى أن التحركات البريطانية تضمنت التوجه إلى إثيوبيا للضغط على مصر من خلال ملف المياه.

وزير الداخلية: إتاحة تقديم البلاغات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حصول مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية على إشادات من منظمات دولية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وتعزيز احترام حقوق الإنسان

وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، استمرار الجهود المصرية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تجاوز حجم المساعدات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح مليون طن.

وزير الري: مليار جنيه لتطوير ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وتعزيز كفاءة إدارة المياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، أنه بلغت تكلفة أعمال التطوير بترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد نحو مليار جنيه، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات القياس اللحظي والذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية لتحسين إدارة الموارد المائية.

وزير الزراعة: إنشاء شركة للتحوّل الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوزيع الأسمدة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الوزارة وضعت استراتيجية من 4 محاور، تتضمن العديد من القطاعات، مثل التوسع الأفقي والرأسي وتنمية الثروة الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يولي القضية أهمية كبيرة، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

الحكومة تحسم الجدل بشأن الدعم: لا تخفيض للمخصصات وندرس زيادتها سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة له، مشددًا على أن توجه الدولة يتمثل في تطوير منظومة الدعم بما يضمن مزيدًا من الحوكمة والشفافية، ووصول المساندة إلى مستحقيها.

التضامن: توسيع خدمات بنك ناصر لتصل إلى القرى.. و8.3 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 8.3 مليون أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مدار عمر البرنامج، مشيرة إلى عدم وجود أسر على قوائم الانتظار حاليًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وزير خارجية الأردن: نقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها

أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أن المملكة الهاشمية تقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.