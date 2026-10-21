وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، استمرار الجهود المصرية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تجاوز حجم المساعدات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح مليون طن.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن وأمان الوطن بمنتدى مصر، إن الدولة المصرية والحكومة بذلتا جهودًا متواصلة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، في إطار دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر تواصل جهودها للحفاظ على القضية الفلسطينية والتصدي للمخططات الرامية إلى تصفيتها، محذرًا من أن مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائمًا، الأمر الذي يتطلب اليقظة والتكاتف لمواجهته.

وأكد أن مصر تعمل بالتنسيق مع شقيقاتها من الدول العربية للتصدي لمخطط التهجير، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

الحفاظ على القضية الفلسطينية

وأشار عبد العاطي إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، مشددًا على أهمية توافق الفصائل الفلسطينية فيما بينها، وتوحيد مواقفها لمواجهة التحديات الراهنة.