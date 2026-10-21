قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي
وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث
عبدالعاطي: مصر انتقلت تدريجيا من الأزمة إلى دور صانع السلام
وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام
وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية في قضية الأمن المائي
رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد كمال

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رسخ عقيدة الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، بما يعكس توجه الدولة نحو إدارة علاقاتها الخارجية بصورة متوازنة، بعيدًا عن الاستقطاب، وفي إطار الحفاظ على مصالحها الوطنية.

السيسي رسخ عقيدة الاتزان الاستراتيجي

وأوضح عبدالعاطي في كلمته بمنتدى مصر 2026 أن مصر تحظى بتقدير متزايد لدورها في دعم السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الحديث عن مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بات يرتبط بدور صانع السلام، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في منطقة تشهد أزمات واضطرابات متلاحقة.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تمثل ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة تمر بمشكلات وتحديات متعددة، مؤكدًا أهمية إدارة العلاقات الخارجية بصورة تتيح للدولة التعامل مع الأطراف المختلفة، دون الانجراف إلى الاستقطاب الدولي.

وأشار إلى أن العلاقات الدولية لا تقوم بالضرورة على غياب الخلافات أو التباينات بين الدول، مستشهدًا بوجود علاقات استراتيجية بين دول يغلب عليها طابع العداء، ومن بينها العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ويعكس هذا المثال، وفقًا لما طرحه وزير الخارجية، طبيعة العلاقات الدولية التي قد تجمع بين التنافس والخلاف من جهة، ووجود مصالح استراتيجية تفرض استمرار قنوات التواصل والتعامل من جهة أخرى.

ولفت عبدالعاطي إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على عقيدة الاتزان الاستراتيجي، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة علاقاتها مع مختلف الأطراف، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وأكد أن مكانة مصر الإقليمية والدولية ترتبط بدورها في دعم السلام والاستقرار، في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات متعددة تتطلب تحركات دبلوماسية قادرة على التعامل مع مختلف الأطراف.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية في سياق استعراض توجهات السياسة الخارجية المصرية في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات على الدول الساعية إلى حماية مصالحها والحفاظ على استقرارها.

وشدد عبدالعاطي على أن الاتزان الاستراتيجي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، في ظل سعي الدولة إلى إدارة علاقاتها الدولية بعيدًا عن الاستقطاب، وتعزيز دورها بوصفها طرفًا داعمًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي السيسي منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي:

الرئيس السيسي: الدعم النقدي يحقق عدالة وشفافية أكبر.. ومستعدون لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر المياه

وزير الصحة يتسلم شهادتي “الأيزو”

وزير الصحة يتسلم شهادتي “الأيزو” لنظام إدارة الشكاوى ورضاء المنتفعين بالإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة

السيسي

الرئيس السيسي: قوة مؤسسات الدولة وثقة الشعب أساس الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات إسقاط الدول

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد