وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر لم تمر، شأنها شأن دول أخرى، بظروف شديدة الاضطراب على المستويين الإقليمي والدولي كالتي يشهدها العالم حاليًا، في ظل تصاعد الأزمات وتراجع القدرة على التنبؤ بمآلات الأحداث.

جميع السيناريوهات مطروحة بشأن الأزمة الإيرانية

وأوضح عبدالعاطي في كلمته بمنتدى مصر 206 أن التطورات الراهنة تفرض تحديات استثنائية على الدول، في ظل تعدد بؤر التوتر وتشابك الأزمات، مشيرًا إلى أن المشهد الإقليمي والدولي أصبح بالغ التعقيد، بما يجعل التعامل مع تداعياته يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد والقدرة على تقييم السيناريوهات المحتملة.

وأضاف وزير الخارجية أن الأزمة الإيرانية تمثل أحد الملفات التي تظل جميع السيناريوهات مطروحة بشأنها، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث واتجاهاتها، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويضع المنطقة أمام احتمالات متعددة.

ووصف عبدالعاطي الظروف الراهنة بأنها «عاصفة مكتملة الأركان»، مؤكدًا أن مصر لم تواجه من قبل أزمات وأحزمة نار تحيط بها من جميع الجهات الاستراتيجية بهذا الحجم، وفقًا لتوصيفه للتطورات الحالية.

وأشار إلى أن حجم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم يفرض تحديات متزامنة على السياسة الخارجية المصرية، خصوصًا مع تداخل الملفات الإقليمية والدولية، وتأثير تطوراتها على الأمن والاستقرار ومصالح الدول.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم اليقين بشأن مآلات الأزمات المختلفة، بما يفرض ضرورة متابعة التطورات وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأمن الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية أن التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية يرتبط بمدى جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة علاقاتها الخارجية وسط بيئة دولية متقلبة، موضحًا أن الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات المتلاحقة.

ولفت عبدالعاطي إلى أن الظروف الراهنة تضع السياسة الخارجية أمام اختبار بالغ الصعوبة، في ظل تعدد مصادر التوتر واتساع نطاق الاضطرابات، وهو ما يتطلب إدارة متوازنة للعلاقات الدولية بما يحفظ مصالح مصر ويعزز قدرتها على التعامل مع التطورات المتسارعة.