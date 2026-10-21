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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: توسيع خدمات بنك ناصر لتصل إلى القرى.. و8.3 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
رحمة سمير

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 8.3 مليون أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مدار عمر البرنامج، مشيرة إلى عدم وجود أسر على قوائم الانتظار حاليًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

إتاحة خدمات بنك ناصر عبر شبكة البريد

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إنه تمت إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال شبكة البريد، بما يوسع نطاق وصول خدمات البنك إلى القرى المختلفة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر2026

فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت مايا مرسي أن جهود الحماية الاجتماعية تشمل توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم مشاركتهم في سوق العمل ويعزز التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

«تكافل وكرامة» يعتمد على ديناميكية القبول والتخارج

وأوضحت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بديناميكية القبول والتخارج، بما يتيح تحديث قوائم المستفيدين وفقًا لمعايير الاستحقاق، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية.

معاش تكافل وكرامة

300 لجنة فحص و1000 موظف للتحقق من الاستحقاق

وأشارت إلى أن منظومة الاستهداف والحوكمة تعتمد على التحقق الميداني من استحقاق الدعم، من خلال 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز دقة تحديد المستفيدين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو

وتأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة برامج الدعم النقدي وآليات الاستهداف والحوكمة، بما يسهم في تحسين وصول الخدمات إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

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