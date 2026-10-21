التموين: أكبر فئة تحصل على دعم السلع والخبز هم مستفيدو "تكافل وكرامة"

قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أكبر فئة تحصل على الدعم السلعى والخبز المدعم هم مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" ثم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير التموين خلال جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية”ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة حريصة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بشكل مستمر طوال الوقت.

وأكد الوزير أنَّ الوزارة لديها آليات محددة لوصول الدعم للمستحقين، موضحاً أنَّ عملية الاستبعاد والتقنية مهم، مشددا على أن الحذف ليس عشوائيا بل له علاقة بدخل الأسرة ووضعها الاجتماعي.

ولفت إلى أن تنقية البطاقات التموينينة ستظل مستمرة دون المساس بالأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على أن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركا ممتدا ومستداما لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.