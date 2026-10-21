عرضت قناة إكسترا بث لـ جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ تواصل فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور وزير التموين،ومن تقديم الإعلامي محمد علي خير.

قال عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من العاصمة الجديدة، إن الجلسة الرئيسية الأولى لليوم الثالث في منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، المخصصة لمناقشة ملف أمن الوطن والمواطن، تشهد حضور عدد من الوزراء والقيادات والمسؤولين، من بينهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، إلى جانب قيادات أمنية ومسؤولين من مختلف أجهزة الدولة.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، على قناة إكسترا نيوز، إلى أن فعاليات اليوم الثالث تأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى خلال اليومين الماضيين، إذ تناول اليوم الأول ملفات الإنسان والتعليم والثقافة والقيم والشباب والرياضة، فيما ركزت جلسات اليوم الثاني على قضايا التنمية الحضرية والعمرانية في مصر.

وأضاف موفد «إكسترا نيوز» أن المنتدى شهد خلال اليومين الماضيين طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب والمشاركون، من خلال ورش العمل والموائد المستديرة والجلسات النقاشية، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الأفكار جرى تناوله ومناقشته، مع العمل على وضع جداول زمنية ومقترحات تنفيذية لتحقيق الأهداف المطروحة.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الجلسات أتاحت مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الصحيحة والبيانات الرسمية للمواطنين تمثل أحد المحاور المهمة للنقاش، بما يساعد على تقييم السياسات العامة والتعرف إلى نتائجها وتحديات تنفيذها.

وأكد شهاب أن الحضور ضم فئات متنوعة من المجتمع، من بينهم الشباب والخبراء والمتخصصون وذوو الإعاقة، الذين شاركوا بأفكار ومساهمات في المناقشات المختلفة.