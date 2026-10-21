وزيرة التضامن: تم توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إتاحة خدمات بنك ناصر ليصل عبر شبكة البريد بخدماته لجميع القرى عبر هذه الشبكة.

وقالت، خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إنه تم توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وأن هناك 8.3 مليون أسرة استفادت من "تكافل وكرامة" على مدار عمر البرنامج، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج حالياً.

وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" بتميز بديناميكية القبول والتخارج، وأدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

