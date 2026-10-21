مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة لما بعد رمضان 2027.. و«تكافل وكرامة» يصل إلى 4.7 مليون أسرة

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، بما يمتد إلى ما بعد شهر رمضان 2027، في إطار جهود تعزيز المعروض السلعي والمساهمة في استقرار الأسواق. وفي السياق نفسه، كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطورات منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة وصول عدد الأسر المستفيدة حاليًا من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 4.7 مليون أسرة، مع عدم وجود أسر على قوائم انتظار البرنامج في الوقت الحالي.

وزير التموين: استمرار مبادرة تخفيض الأسعار لما بعد رمضان 2027

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، بما يسهم في استقرار الأسواق والأسعار.

وأوضح الوزير أن المبادرة سيستمر العمل بها حتى بعد شهر رمضان المبارك 2027، مشددًا على أهمية استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تنقية البطاقات التموينية مستمرة دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية

وشدد وزير التموين على استمرار عملية تنقية البطاقات التموينية، مع عدم المساس بالأسر والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الوزارة تمتلك آليات محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن استبعاد غير المستحقين لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى معايير ترتبط بدخل الأسرة ووضعها الاجتماعي، مؤكدًا أهمية مراجعة بيانات المستفيدين لضمان كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

مايا مرسي: 4.7 مليون أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويعتمد على دراسات وتجارب دولية، مشيرة إلى أن البرنامج شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقه عام 2015.

وأضافت، خلال كلمتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من البرنامج بلغ 4.7 مليون أسرة، مقارنة بنحو 1.7 مليون أسرة عند انطلاقه.

وأوضحت أن إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ بدء تطبيقه وصل إلى 8.3 مليون أسرة، فيما خرجت أكثر من 2.2 مليون أسرة من البرنامج بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية، مؤكدة عدم وجود أسر على قوائم انتظار «تكافل وكرامة» في الوقت الحالي.

300 لجنة فحص و1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الاستهداف والحوكمة تعتمد على التحقق الميداني من استحقاق الأسر للدعم، من خلال 300 لجنة فحص، و1000 موظف، و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن نحو 100 زيارة منزلية شهريًا لكل منهن، بإجمالي يقارب 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا، إلى جانب 2000 لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألف عضو وعضوة.

وأكدت أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية، بهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين، من خلال الربط بين قواعد البيانات والتحقق الميداني المستمر من أوضاع الأسر.

دراسة طلبات «تكافل وكرامة» خلال 45 يومًا

وأكدت مايا مرسي أن البرنامج شهد تطورًا في آليات قبول الأسر وخروجها منه وفقًا للتغيرات التي تطرأ على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن دراسة الحالات تستغرق 45 يومًا، على أن يصدر القرار فور الانتهاء من إجراءات الدراسة.

ولفتت إلى ارتفاع قيمة الدعم النقدي المقدم ضمن البرنامج من 300 جنيه إلى 900 جنيه، في إطار جهود مساعدة الأسر المستفيدة على مواجهة أعباء المعيشة وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن نحو 8.2 مليون أسرة استفادت من المشروعات التي تقدمها الوزارة، في إطار جهود التحول من تلقي المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى وجود قاعدة بيانات لكل حالة تساعد على تحديد الاحتياجات وتوجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة.

36 ألف جمعية أهلية و75 ألف متطوع في مصر

وفيما يتعلق بدور الجمعيات الأهلية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وحدة الجمعيات الأهلية تعمل وفقًا لقانون عام 2019، مشيرة إلى وجود نحو 36 ألف جمعية أهلية، مع العمل على تحديد أنشطة الجمعيات وإعداد خريطة تفاعلية لتنسيق تقديم الخدمات.

وأضافت أن التكنولوجيا أسهمت في تطوير آليات التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تتبع الخدمات التي يحصل عليها كل مواطن، بما يساعد على تحديد الاحتياجات وتجنب تكرار الخدمات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأشارت إلى أن مصر لديها نحو 75 ألف متطوع، مؤكدة أهمية دور الشباب في تقديم الخدمات المجتمعية، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات المعنية لتنظيم الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وتعكس تصريحات وزيري التموين والتضامن الاجتماعي توجهًا نحو الجمع بين ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال استمرار مبادرات خفض الأسعار، وتطوير منظومة الدعم النقدي والعيني، وتوسيع دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات. وتظل كفاءة التنفيذ ووصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب زيادة المعروض السلعي، من العوامل الأساسية لتحقيق الأهداف المعلنة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.