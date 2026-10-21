وزير الداخلية: إتاحة تقديم البلاغات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حصول مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية على إشادات من منظمات دولية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وقال اللواء محمود توفيق، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن الوطن والمواطن، بمنتدى مصر، أن كسب ثقة المواطن والحفاظ عليها يمثلان الغاية الأولى لوزارة الداخلية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، وتطوير آليات العمل الأمني بما يحقق الاستجابة الفعالة لاحتياجاتهم.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتنمية وعي المواطنين، باعتباره أحد أهم حوائط الصد في مواجهة المحاولات الرامية إلى التأثير على استقرار المجتمع، وتعزيز قدرتهم على التصدي للشائعات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن.

التوجه إلى أقسام الشرطة

وأوضح أن الوزارة أتاحت للمواطنين إمكانية تقديم البلاغات عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، دون الحاجة إلى التوجه إلى أقسام الشرطة، بما يسهم في تيسير إجراءات الإبلاغ وتوفير قنوات تواصل أكثر سهولة ومرونة مع الأجهزة الأمنية.