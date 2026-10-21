الرئيس السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها ومقومات قوتها في ظل تعدد المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أن تماسك الرأي العام المصري وصلابته يمثلان أحد أهم مصادر القوة في مواجهة هذه التحديات، التي لا تقتصر على ملف سد النهضة فقط.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن الوطن والمواطن، بمنتدى مصر، أن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن أمن واستقرار دول الخليج العربي لهما تأثير كبير في استقرار المنطقة بأكملها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الدول العربية، والتي تتطلب تكاتف الجهود لمنع تفاقم الأزمات.

وأشار الرئيس إلى أن جهود مصر في السودان وليبيا والصومال تنطلق من هدف مشترك يتمثل في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمن الدول العربية، في ظل ما تعانيه المنطقة من أزمات وجروح عميقة تستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بين الأشقاء.

للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها

وتابع أن مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج تمثل امتدادًا طبيعيًا لدعم الأمن القومي العربي، انطلاقًا من وحدة المصالح والمصير المشترك بين الدول العربية، وضرورة العمل معًا للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.