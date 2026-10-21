وزير خارجية الأردن: نقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها

أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أن المملكة الهاشمية تقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال مباحثات موسعة أجراها اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي.

وأدان الصفدي اعتداءات الميليشيا الحوثية على الأراضي السعودية واستهدافها المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها.