مجلس التعاون والأردن والكويت يعزون السعودية في استشهاد ضابطين إثر تحطم طائرة

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والكويت عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية، إثر استشهاد ضابطين من منسوبي وزارة الحرس الوطني، جراء سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية في منطقة نجران، نتيجة عطل فني أثناء تأدية مهامهما.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم /الأحد/، تضامنه مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، تضامن الأردن الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها، مقدمًا التعازي إلى حكومة وشعب المملكة وأسرتي الضابطين.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقدمت خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة وذوي الشهيدين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.