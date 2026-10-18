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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز الحسين للسرطان بالأردن يعقد مؤتمره الرابع لأبحاث السرطان بمشاركة 243 بحثًا علميًا

مركز الحسين للسرطان بالأردن يعقد مؤتمره الرابع لأبحاث السرطان بمشاركة 243 بحثًا علميًا
مركز الحسين للسرطان بالأردن يعقد مؤتمره الرابع لأبحاث السرطان بمشاركة 243 بحثًا علميًا
أ ش أ

نظم مركز الحسين للسرطان بالأردن مؤتمره السنوي الرابع لأبحاث السرطان، تحت عنوان "تعزيز أبحاث السرطان في المنطقة العربية"، بمشاركة 243 بحثًا علميًا، منها 104 أبحاث عُرضت خلال الجلسات، و139 ملصقًا علميًا إلكترونيًا، من إجمالي 546 ملخصًا بحثيًا تقدم بها المشاركون.

وقال المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور إن قيمة البحث العلمي لا تُقاس بعدد الأبحاث المنشورة فحسب، وإنما بقدرته على إحداث فارق حقيقي في الممارسة السريرية وتحسين فرص المرضى في الحصول على أفضل العلاجات الممكنة، مؤكدًا أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير رعاية مرضى السرطان، وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على مواكبة التقدم العلمي، بل يمتد إلى الإسهام في تحقيقه وتحويل نتائج الأبحاث إلى علاجات أكثر دقة وفاعلية.

وأشار منصور إلى أهمية التعاون البحثي العربي، موضحًا أن مرضى السرطان في المنطقة العربية يتشاركون خصائص جينية وبيئية متقاربة، ما يستدعي إجراء دراسات بحثية تعكس واقعهم واحتياجاتهم الصحية، بدلًا من الاعتماد بصورة مستمرة على نتائج دراسات أُجريت على مجتمعات أخرى، داعيا إلى بناء شبكات بحثية عربية تتيح تكامل الخبرات وتبادل البيانات، بما يعزز إسهام المنطقة في إنتاج المعرفة الطبية على المستوى العالمي.

وأوضح المركز أن الأبحاث المشاركة خضعت للتحكيم والتقييم من لجنة دولية متخصصة تضم أطباء وخبراء في البحث العلمي.

مركز الحسين للسرطان بالأردن مؤتمره السنوي الرابع لأبحاث السرطان تعزيز أبحاث السرطان في المنطقة العربية المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور

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