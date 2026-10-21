وزيرا خارجية السعودية والأردن يتفقان على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في الرياض اليوم، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تناولا، خلال اللقاء، مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي مقدمتها استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على أراضي المملكة، حيث أكد الوزير الأردني تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التام مع المملكة العربي السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما بحثا آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والحد من اتساع دائرة النزاعات، واستعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في تكريس احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، وضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب، بما يحقق استقرار الأسواق العالمية وانسيابية حركة التجارة.

وعقب الاستقبال، وقّع وزير الخارجية وزير خارجية الأردن بروتوكولًا معدّلًا لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، ليرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وسيتولى وزيرا خارجية البلدين رئاسة الأمانة العامة للمجلس، فيما تضطلع وزارتا الخارجية بمتابعة أعماله، بما في ذلك التحضير لاجتماعاته واجتماعات اللجان الوزارية المنبثقة عن المجلس.