وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يولي القضية أهمية كبيرة، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وقال فاروق، خلال تصريحات له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية آمن، ويكفي بمتوسط 6 أشهر، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع مختلف أعضاء الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاختيار التوقيتات المناسبة لشراء السلع الاستراتيجية، بما يضمن الحصول عليها بأفضل الأسعار.

وتابع أن الوزارة استعرضت الجهود المبذولة لاستقبال أكبر كميات ممكنة من الأقماح المحلية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الوصول إلى نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار دعم المزارعين وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أنه تم صرف المستحقات المالية للمزارعين بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي وزيادة معدلات الإنتاج.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد أنه تم إطلاق مبادرة لإنشاء 191 مركزًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار ميسرة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.