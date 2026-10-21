وزير التموين: سلسلة «كاري أون» هي الجمعية الاستهلاكية بشكلها الجديد

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن سلسلة "كاري أون" هي الجمعية الاستهلاكية بشكلها الجديد.



وقال وزير التموين إن أكبر فئة تحصل على الدعم السلعي والخبز المدعم هم مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" ثم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف: “توفير السلع الغذائية للمواطنين بشكل مستمر طوال الوقت، وأن تنقية البطاقات ستظل مستمرة دون المساس بالأسر والفئات الأولى بالرعاية”.

وأشار إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركا ممتدا ومستداما لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

وكشف عن استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر حتى بعد شهر رمضان 2027، وأن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل تحركا مستداما لزيادة المعروض من السلع والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

فيما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إتاحة خدمات بنك ناصر ليصل عبر شبكة البريد بخدماته لجميع القرى عبر هذه الشبكة.

وقالت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إنه تم توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وأن هناك 8.3 مليون أسرة استفادت من "تكافل وكرامة" على مدار عمر البرنامج، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج حالياً.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" بتميز بديناميكية القبول والتخارج، وأدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية.

