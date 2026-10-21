التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شبكة منافذ الوزارة تضم 1060 جمعية استهلاكية و30 ألف بدال تمويني، تتولى صرف المقررات التموينية لنحو 57 مليون مواطن، في إطار منظومة توفير السلع التموينية للمستفيدين.

وأوضح وزير التموين، خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن «كاري أون» تمثل نموذجًا جديدًا للجمعيات الاستهلاكية، وتوفر مختلف المنتجات والسلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أن شبكة المنافذ تشمل أيضًا السيارات المتنقلة و8400 منفذ ضمن مشروع «جمعيتي»، بما يتيح توفير السلع والمنتجات للمواطنين من خلال قنوات متعددة.