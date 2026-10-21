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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: منتدى مصر 2026 محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية

النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026  يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية في مصر، ويعكس أهمية الانتقال من مناقشة القضايا العامة إلى تقييم ما تحقق على أرض الواقع، وتحديد الأولويات التي تستحق التركيز خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو الملفات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مضيفاً أن انعقاد المنتدى يتيح فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمتطلبات المرحلة، واستشراف التحديات القادمة برؤية أكثر شمولًا وقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أن القيمة الحقيقية للمنتدى تكمن في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الرؤى المطروحة، بما يجمع بين الخبرات المتخصصة وصناع القرار وممثلي المجتمع في مساحة واحدة للحوار وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يمنح المناقشات عمقًا أكبر، ويساعد على قراءة التحديات من زوايا متعددة، بدلًا من الاكتفاء بطرح حلول عامة لا تراعي اختلاف الاحتياجات والأولويات، مؤكدًا أن الاستماع الجاد للآراء المختلفة يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير ناجحة، لافتاً إلى أن تعدد وجهات النظر يثري النقاش العام، ويفتح المجال أمام حلول مبتكرة تستند إلى الخبرة والواقع، وتوازن بين الإمكانات المتاحة والطموحات المستهدفة.

وأضاف النائب إيهاب وهبة أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إتاحة البيانات الدقيقة والاستماع إلى مختلف الآراء خلال أعمال المنتدى يعكس توجهًا نحو تعزيز الحوار القائم على المعلومات والحقائق، بما يساعد على تكوين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة للتعامل معها، مشيرًا إلى أن عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية ومقارنته بالأوضاع السابقة يتيح للمواطن تقييم مسارات التطوير بصورة موضوعية، ويعزز قدرته على المشاركة الواعية في مناقشة القضايا الوطنية، مؤكدًا أن بناء الثقة يتطلب استمرار التواصل مع المواطنين، وتوضيح أبعاد القرارات والسياسات العامة، وإتاحة الفرصة أمام النقاش المسؤول الذي يستند إلى المعلومات الموثوقة ويضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال إتاحة المجال أمام المقترحات الجادة، والاستفادة من الخبرات العملية والأفكار القابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير السياسات العامة على أسس واقعية، ويعزز كفاءة توجيه الموارد، ويجعل احتياجات المواطنين جزءًا أصيلًا من ترتيب الأولويات وصياغة مسارات العمل الوطني، موضحاً أن توسيع دوائر المشاركة المجتمعية يمنح السياسات العامة قدرًا أكبر من الواقعية والقبول، ويضمن الاستفادة من الطاقات والأفكار التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.

وشدد النائب إيهاب وهبة على أن النجاح الحقيقي لمنتدى مصر 2026 سيُقاس بقدرته على تحويل مخرجات الحوار إلى خطوات تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وآليات للمتابعة وتقييم النتائج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى البناء على الأفكار الجادة، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأثر بصورة مستمرة، مختتماً بالتأكيد أن المنتدى يمثل بداية مهمة لمسار عمل يستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية، وترسيخ ثقافة المشاركة، وصياغة رؤية مستقبلية تستجيب لتطلعات المصريين وتدعم استدامة التنمية، مؤكداً أن الرهان الأساسي يتمثل في استمرار العمل بعد انتهاء جلسات المنتدى، ومتابعة ما يسفر عنه من توصيات، بما يجعل الحوار نقطة انطلاق نحو إنجازات قابلة للقياس تعود بالنفع على الدولة والمواطن.

منتدى مصر 2026 الحوار الوطني مستقبل التنمية في مصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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